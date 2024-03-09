Обнажение, «голая» вечеринка, «Слово пацана»: как живет актриса Красовская

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анастасия Красовская

В онлайн-кинотеатрах сейчас идет показ сериала «Внутри убийцы», в котором сыграла звезда «Слова пацана» Анастасия Красовская. Что известно о личной жизни артистки, наказали ли девушку за участие в «голой» вечеринке, как она относится к обнаженным сценам с ее участием, где снималась?

Что за сериал «Внутри убийцы» с Красовской

Лента режиссера Владимира Мирзоева рассказывает о поимке загадочного серийного убийцы, который орудует в Санкт-Петербурге. Неизвестный маньяк убивает девушек, после чего бальзамирует тела своих жертв, превращая их в статуи. Помешать преступнику пытаются профайлер Зоя Волгина и сотрудник Следственного комитета Тимофей Волох.

Литературной основой сценария стал роман-бестселлер израильского писателя Майка Омера, действие которого перенесено в Россию. Главные роли исполнили Анастасия Евграфова (Зоя Волгина) и Тихон Жизневский (Тимофей Волох). Анастасия Красовская играет в этом проекте проститутку из Выборга Нику Савельеву.

Посмотреть ленту, состоящую из пяти эпизодов, можно на портале «Кинопоиск». На настоящий момент вышли три серии.

Чем известна актриса Красовская

Анастасия родилась 2 января 1999 года в Минске, там же прошли ее детство и юность. Училась на юриста-международника. С 2017 года работала в модельном бизнесе. Жила в Китае. Профессионального актерского образования не имеет.

В 2019 году Красовская снялась в клипе певца Тимы Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) «Витаминка». Ее актерским кинодебютом стала главная роль стриптизерши в фильме «Герда», за которую она получила положительные отзывы в прессе и награду на кинофестивале в Локарно.

В 2021 году на экраны вышел сериал «Трудные подростки», где Красовская вновь предстала в образе танцовщицы стриптиза. В 2022 году Анастасия сыграла главные роли в спортивной драме «Бультерьер» и сериале «Черная весна» с Глебом Калюжным и Никитой Кологривым.

В 2023 году состоялось несколько премьер с участием Красовской. Она появилась в фильме «Белый список» и сериалах «Стая», «Актрисы» и «Слово пацана. Кровь на асфальте», где сыграла инспектора по делам несовершеннолетних Ирину Сергеевну.

Что говорила Красовская об обнаженных сценах

Звезда «Слова пацана» неоднократно появлялась в кадре обнаженной. Так, откровенные сцены с Красовской можно увидеть в фильме «Герда», сериалах «Черная весна» и «Внутри убийцы».

Сама актриса признавалась, что первый раз сниматься обнаженной ей было страшно. При этом она отмечала, что не видит ничего вульгарного в этом.

«В первый раз сниматься обнаженной в кино было страшно, но в первый раз что-то делать всегда страшно. Тело — это инструмент, и я не вижу ничего вульгарного или пошлого в том, чтобы его показывать. И в „Герде“, и в „Черной весне“ обнаженные сцены обоснованы сюжетом. Это не просто тело ради тела. Для меня такие съемки мало отличались от остальных, некоторые эмоциональные сцены были гораздо сложнее», — говорила Анастасия в одном из интервью.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Красовская на премьере детективного сериала по одноименному мировому бестселлеру Майка Омера «Внутри убийцы»

Наказали ли Красовскую за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой

20 декабря блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева организовала в московском клубе «Мутабор» скандальную «голую» вечеринку. Как сообщал Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, одной из гостей мероприятия стала Красовская.

Большой общественный резонанс привел к тому, что участников тусовки Ивлеевой стали массово «отменять». В частности, это коснулось народного артиста России Филиппа Киркорова, певицу Лолиту Милявскую и саму Ивлееву.

Критики со стороны общественности, медиасферы или компетентных органов в отношении Красовской не поступало, сообщал источник.

Что известно о личной жизни Красовской

Актриса часто делится различными событиями из жизни в своем Telegram-канале и на других страницах в социальных сетях. Она публикует фото и кадры со съемок, однако о личной жизни предпочитает не рассказывать.

По данным портала Voice, Красовской приписывали романы с актерами Павлом Табаковым и Владимиром Сарапульцевым, однако официальных подтверждений эти слухи не получили.

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