Новый трейлер «Мадам Паутины» от Marvel почти никто не посмотрел В Сети появился новый трейлер «Мадам Паутины» от Marvel

Фото: Sony Pictures

Кадр из фильма Madame Web

В Сети появился новый трейлер фантастического фильма про супергероев «Мадам Паутина», создаваемого при сотрудничестве компаний Sony Pictures Entertainment и Marvel Entertainment. Однако практически за сутки видеоролик на платформе YouTube посмотрели всего 28 тысяч человек.

Кинофильм «Madame Web» (Мадам Паутина) расскажет историю медсестры Кассандры Вебб, которая неожиданно раскрыла в себе способность видеть будущее. Благодаря дару ясновидения главная героиня узнает о тайнах своего прошлого, а также познакомится с тремя девушками, которые, как ей кажется, должны стать великими. Однако в деле появляется некий мужчина, целью которого являются эти три девушки и сама Вебб.

На экраны кинотеатров лента выйдет уже 14 февраля, при этом премьера переносилась несколько раз, начиная с середины лета 2023 года. Главную роль сыграет актриса Дакота Джонсон, известная российскому зрителю по фильму «50 оттенков серого».

Ранее сообщалось, что очередной супергеройский фильм «Капитан Марвел — 2» с треском провалился в прокате, причем как в США, так и во всем мире. По мнению кинокритика Романа Григорьева, все дело в том, что зрители устали от этой истории, а сюжет ленты оставляет желать лучшего.