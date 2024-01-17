«Ничтожный фильм»: кинокритик предрек провал «Джентльменам» от Гая Ричи Кинокритик Шпагин: «Джентльмены» Гая Ричи не станут популярны в России

Фото: netflix.com

Кадр из фильма «Джентльмены»

Новый сериал Гая Ричи «Джентльмены» не будет пользоваться популярностью в России, заявил NEWS.ru кинокритик Александр Шпагин. По его словам, каждый новый фильм режиссера становится все хуже. При этом, отмечает эксперт, все лучше становятся российские сериалы, которые на фоне творчества Ричи выглядят куда привлекательнее.

На мой взгляд, получится троечный, ничтожный фильм, хотя предыдущие у Гая Ричи были еще хуже. Оказалось, что режиссеру абсолютно нечего сказать миру. При этом русские сериалы стали лучше на сегодняшний день, особенно платформенные. Из чего я делаю вывод, что у нас «Джентльмены» популярностью пользоваться не будут, — говорит кинокритик.

Тизер сериала «Джентльмены» напомнил Шпагину отечественные фильмы 2010 годов, с надуманным сюжетом, где в криминальном мире все друг друга всегда подставляют. Также не понятен ему показался и жанр сериала.

Это и не комедия, несмотря на вставки с непонятными шутками, и не что-то серьезное, — уточняет эксперт.

Ранее кинокритик Сергей Сычев назвал Гая Ричи «неровным режиссером». Несмотря на почти культовый статус для поклонников боевиков, в его карьере много неудач и проходного кино с серьезными звездами, считает он. По мнению кинокритика, первые эпизоды покажут, является ли это новым провалом Ричи или успешным продуктом.