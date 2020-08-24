Netflix закрыл два сериала из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/cb8bc08a-e5f9-11ea-91e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из сериала «Мне это не нравится»/kinopoisk.ru

Стриминговый сервис принял решение закрыть сериалы «Мне это не нравится» и «Общество». Запреты на массовые мероприятия, введённые в связи с пандемией коронавируса осложнили производство обоих проектов.

Создатели «Мне это не нравится» готовились к съёмкам, и сценарии эпизодов уже были написаны, хотя на второй сезон проект официально не продлевали, сообщает Deadline. Шоу, основанное на одноимённом комиксе Чарльза С. Форсмана и рассказывает о 17-летней Сидни, которая пытается справиться с школьной жизнью, половым созреванием и странными суперспособностями, проснувшимися глубоко внутри.

Сериал «Общество» продлили ещё летом 2019 года. Съёмки должны были состояться уже в сентябре, но собрать на площадке всех актёров оказалось невозможно из-за правил по профилактике распространения инфекций. К тому же из-за простоя постоянно рос бюджет проекта. Шоу рассказывает о группе подростков, которые просыпаются в копии своего города, где нет взрослых.

В апреле Netflix объявил о закрытии сериалов «Вампирские войны» и «Лига Октября». Оба проекта получили по одному сезону, писал NEWS.ru.