Netflix выпустит «Дело чикагской семёрки» Аарона Соркина

https://static.news.ru/photo/ded2d8a0-bc7c-11ea-bcc9-fa163e074e61_660.jpg Аарон Соркин Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стриминговый сервис Netflix приобрёл права на выпуск фильма «Дело чикагской семёрки» американского сценариста и режиссёра Аарона Соркина. Сумма сделки составила $56 млн.

Изначально за дистрибуцию картины отвечала компания Paramount Pictures, однако она пересмотрела свои планы на фоне закрытия кинотеатров по всему миру, сообщает IndieWire.

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в Чикаго в конце 1960-х годов. Во время съезда Демократической партии США мирный протест перетёк в столкновения демонстрантов с полицией и Национальной гвардией. В центре сюжета — судебный процесс над семерыми мужчинами, которых обвиняли в организации бунта.

Главные роли исполнили Эдди Редмэйн, Джозеф Гордон-Левитт, Саша Барон Коэн, Джереми Стронг, Яхья Абдул-Матин II, Джон Кэрролл Линч и Алекс Шарп. Соркин планировал выпустить киноленту до президентских выборов, датируемых 3 ноября.

Как писал NEWS.ru, компания Apple разделит с Paramount Pictures финансирование нового фильма американского режиссёра Мартина Скорсезе. Картина получила название «Убийцы цветочной луны».