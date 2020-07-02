Netflix выпустит «Дело чикагской семёрки» Аарона Соркина

Стриминговый сервис Netflix приобрёл права на выпуск фильма «Дело чикагской семёрки» американского сценариста и режиссёра Аарона Соркина. Сумма сделки составила $56 млн.
Изначально за дистрибуцию картины отвечала компания Paramount Pictures, однако она пересмотрела свои планы на фоне закрытия кинотеатров по всему миру,
Фильм основан на реальных событиях, произошедших в Чикаго в конце 1960-х годов. Во время съезда Демократической партии США мирный протест перетёк в столкновения демонстрантов с полицией и Национальной гвардией. В центре сюжета — судебный процесс над семерыми мужчинами, которых обвиняли в организации бунта.
Главные роли исполнили Эдди Редмэйн, Джозеф Гордон-Левитт, Саша Барон Коэн, Джереми Стронг, Яхья Абдул-Матин II, Джон Кэрролл Линч и Алекс Шарп. Соркин планировал выпустить киноленту до президентских выборов, датируемых 3 ноября.
Как писал NEWS.ru, компания Apple разделит с Paramount Pictures финансирование нового фильма американского режиссёра Мартина Скорсезе. Картина получила название «Убийцы цветочной луны».
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