Netflix удвоил прибыль в 2020 году

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Стриминговый сервис Netflix за первые три месяца 2020 года увеличил прибыль до $709 млн. Этот показатель в два раза больше, чем в прошлом году за тот же период.

С начала изоляции в связи пандемией коронавируса у платформы прибавилось 15,7 млн подписчиков. Представители компании отметили, что для онлайн-кинотеатра это рекорд, передаёт The New York Times.

Общее количество пользователей сервиса превысило 182 млн. Несмотря на это, в компании из-за образовавшегося кризиса в мире ожидают снижения прибыли.

Как писал NEWS.ru, Netflix опубликовал десять документальных фильмов и сериалов, чтобы помочь обучению в условиях пандемии коронавируса. Зрители могут посмотреть проекты «Тринадцатый», «Абстракция: Искусство дизайна», «Малыши», «Охота на кораллы», Explained, Knock Down the House и «Наша планета».