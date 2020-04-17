Netflix открыл доступ к части своих документальных фильмов и сериалов

https://static.news.ru/photo/c5dc8de0-80c8-11ea-a1fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix/youtube.com

Стриминговый сервис Netflix опубликовал десять документальных фильмов и сериалов, чтобы помочь обучению в условиях пандемии коронавируса.

Платформа выложила контент на видеохостинг YouTube. Зрители могут посмотреть проекты «Тринадцатый», «Абстракция: Искусство дизайна», «Малыши», «Охота на коралы», Explained, Knock Down the House и «Наша планета».

Сейчас их можно посмотреть с английскими субтитрами, но в течение недели после публикации все ролики получат субтитры ещё на 12 языках.

Как писал NEWS.ru, платформа Apple TV+ открыла бесплатный доступ к части своего контента для тех, кто сидит в изоляции из-за пандемии коронавируса. Пользователям, у которых нет подписки, доступны документальный фильм «Королева слонов», сериалы «Дом с прислугой», «Ради всего человечества», «Дикинсон» и «Маленькая Америка», проекты для детей «Снупи в космосе», «Помощники» и «Послания призрака».