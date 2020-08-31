Netflix открыл бесплатный доступ к части своих фильмов

https://static.news.ru/photo/e19b55c8-eb96-11ea-9de0-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Стриминговый сервис Netflix открыл бесплатный доступ к нескольким своим фильмам и сериалам. Они доступны без регистрации.

Платформа таким образом планирует увеличить количество подписчиков, сообщает TechCrunch. Любой желающий может ознакомиться с некоторыми фильмами, а также первыми эпизодами нескольких сериалов.

Сейчас открыт доступ к шоу «Очень странные дела», «Элита», «Когда они нас увидят», «Наша планета» и «Слепая любовь», а также полнометражным работам «Птичий короб», «Загадочное убийство» и «Два папы».

Отмечается, что ролики можно только посмотреть на десктопном браузере персонального компьютера или через мобильный браузер на Android-устройствах. К контенту прилагаются дубляж или субтитры на русском языке.

В апреле Netflix опубликовал десять документальных фильмов и сериалов, чтобы помочь обучению в условиях пандемии коронавируса. Для зрителей стали доступны проекты «Тринадцатый», «Абстракция: Искусство дизайна», «Малыши», «Охота на кораллы», Explained, Knock Down the House и «Наша планета», писал NEWS.ru.