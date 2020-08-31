Netflix открыл бесплатный доступ к части своих фильмов

Стриминговый сервис Netflix открыл бесплатный доступ к нескольким своим фильмам и сериалам. Они доступны без регистрации.
Платформа таким образом планирует увеличить количество подписчиков,
Сейчас
Отмечается, что ролики можно только посмотреть на десктопном браузере персонального компьютера или через мобильный браузер на Android-устройствах. К контенту прилагаются дубляж или субтитры на русском языке.
В апреле Netflix опубликовал десять документальных фильмов и сериалов, чтобы помочь обучению в условиях пандемии коронавируса. Для зрителей стали доступны проекты «Тринадцатый», «Абстракция: Искусство дизайна», «Малыши», «Охота на кораллы», Explained, Knock Down the House и «Наша планета», писал NEWS.ru.
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