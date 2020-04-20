Netflix начал работу над вторым сезоном Ghost in the Shell: SAC_2045

https://static.news.ru/photo/18d2d8cc-831e-11ea-be79-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/NetflixJP_Anime

Стриминговый сервис Netflix запустил в производство второй сезон мультсериала Ghost in the Shell: SAC_2045. О дате выхода пока что не сообщается.

О начале работы платформа сообщила в Twitter. Кроме того, компания показала новый клип из первых серий шоу.

История идёт ко второму сезону! — говорится в сообщении.

Премьера Ghost in the Shell: SAC_2045 состоится 23 апреля. Netflix опубликовал финальный трейлер проекта 20 марта, писал NEWS.ru.