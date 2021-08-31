«Не выглядел монстром»: Безрукова раскрыла детали знакомства с Вайнштейном

Российская актриса Ирина Безрукова раскрыла своё отношение к Харви Вайнштейну и движению #metoo, получившему распространение после громкого скандала из-за обвинений американского кинопродюсера в сексуальных домогательствах. О знакомстве и опыте общения с Вайнштейном она рассказала в интервью, которое будет опубликовано на YouTube-канале NEWS.ru 1 сентября в 13:00.

Я против крайностей. Мне очень нравится, когда мужчины говорят комплименты, ухаживают: когда открывают мне дверь, подают мне пальто. Я не вижу в этом никаких домогательств, я вижу проявление джентльмена. Мне кажется, мужчина, которого поощряют в таком плане, чувствует себя рыцарем, кавалером. Но если человек переходит границы, его всегда можно остановить, — рассказала актриса.

Ирина Безрукова отметила, что уровень приватности у каждого свой. Недопустимым актриса считает поведение, когда незнакомый человек приобнимает её.

Я сразу показываю границы, — призналась артистка.

Актриса рассказала о знакомстве с Харви Вайнштейном, которое состоялось на Московском кинофестивале.

Тогда Квентин Тарантино приехал в Москву в сопровождении Вайнштейна, их переводчиком был мой друг. В ожидании начала кинофестиваля гости уже собрались в зале, тогда это был кинотеатр «Пушкинский», сейчас — Театр мюзикла. Тарантино стал осматриваться, я стояла неподалёку, — вспомнила Безрукова.

Переводчик предложил Ирине пообщаться с голливудскими звездами. Сначала Безрукова поинтересовалась у Тарантино, «как ему наша зима»: несмотря на лето, погода была холодная — плюс 13 градусов, лил дождь.

Прекрасная зима. У нас в Лос-Анджелесе ровно такая зима, — ответил Тарантино.

После этого актриса спросила Харви Вайнштейна, не узнает ли он её, и напомнила, что снималась в получившем «Оскар» чешско-британском фильме «Коля», прокатом которого ранее занимался продюсер.

Прекрасный фильм! Вы играли маму мальчика, я вас помню! — отреагировал Вайнштейн.

Безрукова подчеркнула, что американский продюсер, приговорённый в 2020 году к 23 годам лишения свободы по обвинению в сексуальном насилии, «вёл себя обычно».

Вежливо, светски, не выглядел никаким монстром. Меня он не домогался, вёл себя достойно, — отметила актриса.

По мнению бывшей жены Сергея Безрукова, в сексуальных скандалах нередко виноваты и сами женщины.

Я думаю, здесь есть лукавство. Если человек идёт на эту ситуацию (соглашается на предложение об интиме. — NEWS.ru), это его выбор. Как он соглашается со своей совестью, нравственностью — это его проблемы. А потом проходит время, и он чувствует, что можно в эту пропасть подтолкнуть человека. По-моему, это не очень этично, — уверена актриса.

Ранее Ирина Безрукова удивилась высокому гонорару, который Ольга Бузова, будучи непрофессиональной актрисой, получает за каждый выход на сцену МХАТ им. Горького в спектакле «Чудесный грузин». И выразила сожалению в связи с тем, что в нынешнем мире люди ради хайпа готовы на всё.