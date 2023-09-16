Названа предварительная причина смерти звезды сериала «Солдаты» Гришечкина Mash назвал предварительной причиной смерти актера Гришечкина остановку сердца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Гришечкин

Причиной смерти заслуженного артиста России, актера театра и кино Вячеслава Гришечкина, по предварительным данным, стала остановка сердечной деятельности из-за острых нарушений, пишет Telegram-канал Mash. Звезда сериала «Солдаты» скончался на 62-м году жизни.

Как пишет Mash, последние восемь суток актер провел в реанимации. Перед этим Гришечкин провел двое суток в реабилитационном центре в Одинцово, куда артиста, предположительно, отправили из-за проблем с алкоголем. Уже через день, 6 сентября, ему стало плохо: поднялась температура до 39 градусов и развилась гипертермия.

Врачи диагностировали у звезды «Солдат» психическое расстройство, вызванное злоупотреблением алкоголем. На следующий день Гришечкина экстренно госпитализировали в инфекционное отделение одной из подмосковных больниц, где врачи больше недели боролись за его жизнь. В ночь с 15 на 16 сентября сердце актера не выдержало.

О смерти Гришечкина ранее сообщила глава движения «Артисты воинам России» Диана Бичарова, с которой они виделись совсем недавно, когда собирались ехать на гастроли в Санкт-Петербург. По ее словам, когда билеты уже были куплены, Гришечкин вдруг позвонил ей и сказал, что не сможет поехать, так как неважно себя чувствует. На следующий день, 15 сентября, Бичаровой позвонил уже его сын Максим, сообщивший, что его отца больше нет.