Названа дата премьеры сериала «Жизнь по вызову» с Прилучным в роли сутенера

Фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

25 августа в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера сериала «Жизнь по вызову», в котором Павел Прилучный сыграет элитного сутенера по кличке Мэджик. Многосерийный фильм с Лизой Моряк, Натальей Рудовой и Яниной Студилиной расскажет о закулисной жизни элитных эскортниц столицы.

Мой герой — человек холодного расчета и профессионал своего дела. Он любит свою работу, но в то же время ненавидит тех самых людей, которые обеспечивают его бизнес. Эта роль мне понравилась, как только я прочел сценарий: когда Сарик предложил мне поучаствовать в проекте, я сразу заинтересовался. И впоследствии убедился, насколько интересно играть такого противоречивого персонажа, — высказался Прилучный.

Сюжет повествует об Александре Шмидте — топ-менеджере консалтинговой фирмы. Однако на самом деле основным родом деятельности героя Прилучного является предоставление элитных эскорт-услуг на любой вкус. У Мэджика начинаются проблемы, когда кто-то начинает «охоту» на его бизнес. В один миг он может потерять все — репутацию, бизнес, семью и даже жизнь. У него есть немного времени, чтобы разобраться, кто стоит за этой атакой, и нанести удар первым.

Ранее актер театра и кино Дмитрий Назаров заявил, что популярный сериал «Кухня» — это не ситком, а добротно и качественно сделанный продукт, который должен задать планку всем остальным телевизионным проектам. По его словам, «Кухня» является настоящей удачей для отечественного телевидения.