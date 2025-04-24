Назван фильм, забравший главный приз ММКФ Фильм «Элизиум» забрал «Золотого Святого Георгия» на ММКФ

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Фильм индийского режиссера Прадипа Курбы «Элизиум» получил главный приз 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) — «Золотого Святого Георгия», сообщается в Telegram-канале мероприятия. Эта же работала получила «Серебряного Святого Георгия» за лучшую режиссуру.

«Золотой Святой Георгий» за лучший фильм — «Элизиум», продюсеры Морджина Курба, Джова Курба Мора, Арпана Курба, режиссер Прадип Курба (Индия), — сказано в сообщении.

Действие «Элизиума» происходит в 2047 году в вымирающей деревне штата Мегхалая. Там живут всего шесть человек, демонстрирующие дружбу и стойкость. Главный герой Ливингстон, хранящий верность своей покойной жене Белинде, отправляется в сентиментальное путешествие.

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