Наталья Фатеева отреагировала на смерть Яббарова из «Джентльменов удачи» Фатеева из «Джентльменов удачи» заявила, что сожалеет из-за смерти Яббарова

Фото: Павел Смертин/ТАСС

Анатолий Яббаров

Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева и звезда кинокомедии «Джентльмены удачи» в разговоре с NEWS.ru выразила соболезнования в связи со смертью советского и российского актера Анатолия Яббарова. Она отметила, что очень сожалеет, что ее коллега ушел из жизни.

Это из нашего театра киноактер, да. Очень жалко. Я его 100 раз в театре видела, конечно. Могу выразить соболезнования, очень жалко, царство ему небесное, —

Ранее портал Кино-театр.ру сообщил, что Яббаров, также известный по роли в «Джентльменах удачи», умер в возрасте 86 лет. Авторы публикации подчеркнули, что мужчина ушел из жизни 6 ноября. Причины смерти не уточняются. Также пока неизвестно, где и как будут проходить похороны артиста.

Анатолий Яббаров родился 24 августа 1937 года в Баку. Как актер кино Яббаров дебютировал в 1964 году в драме «Жили-были старик со старухой». Чаще играл ярких эпизодических персонажей, наиболее известен по ролям в фильмах «Бег» (1970), «Джентльмены удачи» (1971), «Два капитана» (1976), «Побег из тюрьмы» (1977). С 1996 года служил в Государственном театре киноактера. В 2011 году снимался в сериалах «Фурцева» и «Заложники любви». Также многие запомнили его по роли гробовщика в фильме «Совсем пропащий» (1973).

Ранее умер российский актер театра и кино Михаил Тощев, известный зрителю по ролям в сериалах «След», «Дальнобойщики» и «Интерны». Артист скончался 24 сентября на 61-м году жизни. В фильмографии Тощева насчитывается более 50 работ.