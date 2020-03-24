https://static.news.ru/photo/80ab5284-6d80-11ea-83f7-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Нагиев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актёр Дмитрий Нагиев показал, в какой маске собирается посетить избирательный участок 22 апреля, когда должно пройти голосование по поправкам в Конституцию РФ. По его словам, выбор обусловлен желанием выглядеть модно.

Снимок в маске актёр опубликовал на своей странице в Instagram.

Дёшево, бесполезно, смешно. Готовлюсь к голосованию 22 апреля. Выбора нет, но хочется быть модненьким, — говорится в сообщении Нагиева.

За первые десять часов его пост посмотрели почти 300 тыс. человек. Часть из них в комментариях отнеслась к опубликованной фотографии с юмором: «Не задохнитесь, доктор Лектор», «Ганнибал?», «Безумный Макс», «Типичный пенсионер», «Дим, жесть-то какая...», «Все бы так в инстаграме. А то нюни развели», «Самый сексуальный человек на карантине».

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Сергей Лазарев стал временно безработным из-за карантина, введённого в связи с коронавирусом COVID-19. По словам исполнителя, карантин нарушил все его планы, так как на неопределённое время отменились поездки и концерты, съёмки, спектакли. Лазарев выразил надежду, что скоро ситуация в стране улучшится, а ограничительные меры будут отменены.