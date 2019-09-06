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Создатели картины рассказали, что работа российского режиссёра Кантемира Балагова выйдет в американский прокат 29 января 2020 года. Об этом сообщил представитель пресс-службы компании «Нон-Стоп».

Премьера состоится во время нью-йоркского Кинофорума. А уже весной фильм выйдет на VOD и Blu-Ray, передаёт ТАСС. При этом собеседник агентства отметил, что американская премьера «Дылды» состоялась в рамках кинофестиваля...