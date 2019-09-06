Популярный актёр Дмитрий Нагиев исполнит главную роль в фильме Кирилла Плетнёва «Мой папа — вождь!».
Дмитрий Нагиев подтвердил свое участие в съёмках, — сообщили в пресс-службе фильма.
Он сыграет роль капитана дальнего плавания, который волею судьбы станет вождём африканского племени. Съёмки комедии запланированы на конец 2019 года, передаёт РИА Новости.
Как писал News.ru, к съёмкам комедийного сериала «Кухня. Война за отель» приступили телеканал СТС и компания Art Pictures Vision. Этот проект станет продолжением сериалов «Кухня» и «Отель Элеон». Главные роли в нём сыграют Дмитрий Нагиев, Дмитрий Назаров и Елена Ксенофонтова.