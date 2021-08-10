Стала известна дата премьеры третьего сезона «Шифра»

Стала известна дата премьеры третьего сезона сериала «Шифр», который рассказывает о четырёх женщинах, связанных военным прошлым. Они сходятся вновь, чтобы вести расследования и помогать следственным органам в особо запутанных делах. Первую серию покажут уже 16 августа на Первом канале.

Действие происходит в 1950-х годах в Москве. Главные героини — Ирина (Марьяна Спивак), Анна (Екатерина Вилкова), Софья (Яна Дюбуи) и Катерина (Елена Панова), — рискуя собой, а также благополучием собственных семей, занимаются разоблачением особо опасных и могущественных преступных группировок, угрожающих безопасности мирных советских граждан и стране в целом.

Кроме исполнительниц главных ролей, в сериале снимались также Сергей Пускепалис, Михаил Евланов, Олег Гаас, Дмитрий Мазуров, Светлана Колпакова, Екатерина Вуличенко и другие.

Телезрителей ждёт 16 эпизодов. Выходить они будут в 21:30. «Шифр» — адаптация британского мини-сериала «The Bletchley Circle», однако, как отмечает генеральный директор Sony Pictures Television Russia Владимир Утин, это вполне самостоятельный фильм.

Идея сериала была куплена у англичан, за основу мы взяли формат мини-сериала «The Bletchley Circle», но в нашем случае есть ряд изменений. Во-первых, у нас 16 эпизодов, а в оригинальной версии их шесть. Во-вторых, конечно, английские женщины не имеют ничего общего с нашими в 50-е, — отметил он.

Режиссёром сериала выступила Вера Сторожева. Она отметила: четыре героини — это четыре разные судьбы.

У каждой из наших женщин есть определённые таланты и свои способности, поэтому, когда они объединяются, у них получается разгадывать очень сложные и запутанные дела. Но назвать сериал чисто женским нельзя: это настоящий детектив, у нас есть и главный мужской персонаж, которого сыграл Сергей Пускепалис, и другие персонажи-мужчины, — заключила она.

Ранее сообщалось, что на Первом канале с сентября каждое воскресенье будет идти новое реалити, в котором покажут все этапы подготовки к съёмкам «Вызова» — первого фильма в истории, который снимут на орбите Международной космической станции.