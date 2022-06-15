На Первом канале покажут фильм о Басте с участием Хабенского и Нагиева

Фото: Пресс-служба Первого канала

Актеры Константин Хабенский и Дмитрий Нагиев приняли участие в документальном фильме «Баста. Моя игра» о жизни рэпера Василия Вакуленко. В съемках проекта также приняли участие родственники музыканта, а также Сергей Шнуров, Гуф и Влади из группы «Каста», картину покажут на Первом канале, сообщает пресс-служба.

Фото: Пресс-служба Первого канала

Фильм вызывает у меня разные эмоции — где-то очень тяжёлые, потому что там много воспоминаний и архивных кадров, которые не видел никто. Но есть и много смешного. Жизнь научила меня тому, что нужно относиться к себе с иронией, а к другим людям — с большим вниманием. И фильм получился скорее не обо мне, а об окружающем меня мире, быте и людях, с отсылками к прошлому и размышлениями о будущем, — отметил Баста.



В съемках поучаствовали друзья и семья музыканта, на экране впервые появится мама Басты, которая расскажет о своем сыне. В распоряжении авторов оказалось более 500 часов видеоматериала о жизни рэпера. Фильм постоянно дополняли новым контентом, шоураннеры заверили, что некоторые фрагменты не видел даже сам Вакуленко.



Ранее на Первом канале показали документально-игровой фильм к 350-летию со дня рождения российского императора Петра I из цикла «Империя». Режиссёром четырёхсерийной картины «Пётр I» стала Дарья Шумакова.