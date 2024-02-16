На известного французского актера поступила новая жалоба о домогательствах Ouest France: на актера Депардье поступила новая жалоба о домогательствах

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Жерар Депардье

В Париже началось предварительное расследование нового дела о сексуальных домогательствах против 75-летнего французского актера Жерара Депардье, сообщает газета Ouest France со ссылкой на источники. Она поступила от его бывшей ассистентки, пожелавшей остаться неизвестной.

Нова жалоба поступила 9 января. Заявительница работала с Депардье в 2014 году. Она заявила, что актер трогал ее за ягодицы, позволял себе непристойные высказывания в ее адрес и настойчиво склонял ее к интимной близости. На тот момент женщине было 24 года.

Ранее стало известно, что прокуратура Парижа прекратила расследование по жалобе актрисы Элен Даррас, обвинившей актера Жерара Депардье в домогательствах во время съемок в фильме «Диско» в 2007 году. Известно, что разбирательство по ее случаю вел тот же судья, который рассматривал жалобу от актрисы Шарлот Арну.

Даррас дала показания следователям весной прошлого года. Она стала одной из 12 женщин, публично обвинивших француза в сексуализированном насилии. Судебных действий по делу не будет, если только актриса не обратится в органы снова.

Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил общественности страны о презумпции невиновности в ситуации с актером. Французский лидер назвал происходящее вокруг артиста «охотой на ведьм». Он подчеркнул, что официальное расследование еще не закончено и нельзя делать выводы на основании лишь документального фильма. При этом Макрон напомнил, что Депардье сделал французских героев известными по всему миру, и назвал актера «гением» и «гордостью Франции».