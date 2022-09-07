МВД объявило в розыск режиссера Виталия Манского

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Виталий Манский

МВД объявило в розыск режиссера Виталия Манского по делу о клевете из-за слов о воровстве денег на Московском международном кинофестивале. Сообщение о розыске содержится в базе данных ведомства.

Заявление на Манского написал президент кинофестиваля Никита Михалков после того, как тот в эфире YouTube-канала «Осторожно: Собчак» заявил, что на ММКФ «воруется» не менее 85% бюджета. О том, что Манский стал фигурантом уголовного дела, сообщила сама Собчак. Режиссеру грозит до двух лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.

Манский, комментируя заведенное на него дело, сообщил, что в России не живет и с происходящим в стране не согласен. При этом он утверждает, что якобы сказал «очевидные вещи».

Но вы посмотрите сами на его фестиваль: ММКФ исключили из продюсерской ассоциации, на него никто из видных деятелей не приезжает, бойкотируют основные единодержавные, никто в мире о нем не пишет. При этом, бюджеты на него выделяются огромные, — заявлял режиссер.

Также в качестве мероприятий, которые по его мнению существуют только для того, чтобы «освоить деньги», Манский назвал Международный фестиваль спортивного кино «Красногорский» и военно-патриотический фестиваль «Волоколамский рубеж». Адвокат Михалкова Павел Астахов позже сообщил, что с заявлением в полицию обратились все, кого упомянул Манский.

Виталий Манский является российским и латвийским режиссером, продюсером документального кино, президентом международного фестиваля авторского документального кино «Артдокфест». Также он возглавляет Национальную премию в области неигрового кино и ТВ «Лавровая ветвь».

Режиссер в 2013 году получил приз «За лучшую режиссуру» фестиваля «Кинотавр», приз «За лучший документальный фильм» на 48-м международном фестивале в Карловых Варах. Он входит в число членов российских телеакадемий «Ника» и ТЭФИ. Несколько лет назад Манский переехал жить в Ригу.

Ранее документалист Виталий Манский заявил, что Московский международный кинофестиваль является абсолютной профанацией и в самом лучшем случае «греет воздух деньгами». Так он отреагировал на новость о том, что режиссер Никита Михалков написал на него заявление в полицию.