Минкульт не выдал прокатное удостоверение «Брату-3»: премьера отложена

Фото: Youtube/Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна»

Актер Василий Карпенко в кадре из трейлера к фильму «Брат-3»

Министерство культуры России не выдало прокатное удостоверение фильму «Брат-3» режиссера Валерия Переверзева с рэпером Птахой (Давид Нуриев) в одной из главных ролей. Продюсер Владислав Пастернак пояснил, что пока речь идет о переносе даты премьеры, а не об отмене проката ленты. В частности, срыв показов произошел в Тамбове, где проходили съемки, и в Санкт-Петербурге.

По словам создателей киноленты, некоторые художественные решения фильма не встретили понимания у чиновников ведомства и рассматриваются не с художественной, а с правовой точки зрения. Они будут продолжать диалог с Минкультуры по этому вопросу.

При этом еще весной представитель Птахи Марина Евстифеева заявила, что фильм «Брат-3» получил прокатное удостоверение Министерства культуры. Сам музыкант отмечал, что картина имеет статус национального кино.

Накануне создатели фильма провели пресс-конференцию, на которой рэпер Птаха выразил уверенность, что «Брата-3» ждет успех. Он заявил, что в России не было подобных фильмов за последние лет 20. Музыкант отметил, что играет в киноленте «бандита — лидера ОПГ». Птаха также подчеркнул, что никак не готовился к роли, так как его к ней «подготовила жизнь» .

Несмотря на название картины, она не связана с работами Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» и не является идейным продолжением серии фильмов. Шоумен Стас Барецкий считает, что «Брат-3» без Сергея Бодрова и с Птахой — полная ерунда. Он считает фильм Переверзева «домашней постановкой» с известным названием. Барецкий заявил, что посмотрит ленту только для того, чтобы посмеяться.

Несколько лет назад шоумен захотел снять «Брата-3» по своему сценарию с бойцом смешанных единоборств Вячеславом Дациком в главной роли. Премьера ленты была запланирована на 2020 год, но в итоге не состоялась.

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