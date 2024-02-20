Звезда «Слова пацана» раскрыл, почему боялся Бурунова на съемках Минекаев рассказал, что боялся заговорить с Буруновым на съемках «Слова пацана»

Фото: Пресс-служба Wink

Рузиль Минекаев

Актер Рузиль Минекаев, сыгравший Марата в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал в YouTube-шоу «Кино в деталях», что боялся артиста Сергея Бурунова на съемках картины. Минекаев пояснил, что опасался заговорить и произвести неправильное впечатление.

С Сергеем Александровичем у нас было мало съемочных дней. В первый день я очень его боялся, мы провели много времени в одной машине и ни разу не поговорили, — заявил Минекаев.

Он отметил, что боялся начать разговор, так как очень нервничал. Актер опасался, что старший коллега подумает о нем плохо, поэтому не осмелился завязать диалог. При этом у Минекаева сложились приятельские отношения с актером Иваном Янковским, который сыграл брата Марата. Молодого человека поразила простота артиста, который казался ему недосягаемым.

Даже не представлял, что буду разговаривать с Янковским о том, как он провел вчера вечер. Для меня это яркое событие в жизни, — добавил Минекаев.

Ранее Минекаев рассказал, что во время кастинга и первого съемочного дня постоянно испытывал напряжение. В эфире телепередачи «2Верник2» он отметил, что роль Марата стала первой ведущей в его карьере. По его словам, первый день съемок прошел «круто», но это не стало для него облегчением.