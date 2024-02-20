Актер Рузиль Минекаев, сыгравший Марата в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал в YouTube-шоу «Кино в деталях», что боялся артиста Сергея Бурунова на съемках картины. Минекаев пояснил, что опасался заговорить и произвести неправильное впечатление.
С Сергеем Александровичем у нас было мало съемочных дней. В первый день я очень его боялся, мы провели много времени в одной машине и ни разу не поговорили, — заявил Минекаев.
Он отметил, что боялся начать разговор, так как очень нервничал. Актер опасался, что старший коллега подумает о нем плохо, поэтому не осмелился завязать диалог. При этом у Минекаева сложились приятельские отношения с актером Иваном Янковским, который сыграл брата Марата. Молодого человека поразила простота артиста, который казался ему недосягаемым.
Даже не представлял, что буду разговаривать с Янковским о том, как он провел вчера вечер. Для меня это яркое событие в жизни, — добавил Минекаев.
Ранее Минекаев рассказал, что во время кастинга и первого съемочного дня постоянно испытывал напряжение. В эфире телепередачи «2Верник2» он отметил, что роль Марата стала первой ведущей в его карьере. По его словам, первый день съемок прошел «круто», но это не стало для него облегчением.