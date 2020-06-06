Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище

https://static.news.ru/photo/22e1a31c-a7d0-11ea-96e8-fa163e074e61_660.jpg Михаил Кокшенов Фото: Олег Минеев/РИА Новости

Народного артиста России Михаила Кокшенова, скончавшегося 5 июня в возрасте 83 лет, похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева.

На своей странице в Facebook она отметила, что актёр будет кремирован, а урна с его прахом помещена в фамильный склеп, где похоронены мать и другие родственники Кокшенова.

По словам поэтессы, прощание с артистом состоится 7 июня в 10:30 мск в ритуальном зале Митинского крематория.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам супруги Кокшенова, он скончался от последствий инсульта. При этом она опровергла сообщения о том, что у актёра был коронавирус. Друг и коллега артиста Станислав Садальский, в свою очередь, рассказал, что Кокшенов проходил реабилитацию после инсульта. Он отметил, что актёр до последнего дня оставался оптимистом и высмеивал даже свой недуг.