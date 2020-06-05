Жена Кокшенова назвала причину его смерти

https://static.news.ru/photo/75d46160-a73d-11ea-a66a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Кокшенов Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Наталья Лепёхина, жена российского актёра Михаила Кокшенова, скончавшегося 5 июня, рассказала о причине его смерти.

Лепёхина опровергла сообщения, что её супруг болел коронавирусом, передаёт РБК.

У нас нет никакого коронавируса, у нас последствия инсульта, — сказала она.

Ранее о том, что Кокшенов проходил реабилитацию после перенесённого инсульта, рассказал его друг и коллега Станислав Садальский.

Михаилу Кокшенову было 83 года. О его смерти сообщила поэтесса Любовь Воропаева, писал NEWS.ru.