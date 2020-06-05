Жена Кокшенова назвала причину его смерти

Наталья Лепёхина, жена российского актёра Михаила Кокшенова, скончавшегося 5 июня, рассказала о причине его смерти.
Лепёхина опровергла сообщения, что её супруг болел коронавирусом,
У нас нет никакого коронавируса, у нас последствия инсульта, — сказала она.
Ранее о том, что Кокшенов проходил реабилитацию после перенесённого инсульта, рассказал его друг и коллега Станислав Садальский.
Михаилу Кокшенову было 83 года. О его смерти сообщила поэтесса Любовь Воропаева, писал NEWS.ru.
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