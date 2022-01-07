Mash: звезда «Интернов» пропал во время экспедиции в Казахстане

Актёр Илья Глинников, известный по сериалу «Интерны», перестал выходить на связь во время экспедиции в Казахстане. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По имеющимся данным, актёр приехал в чужую страну ещё до Нового года. На днях он вместе с группой туристов отправился покорять пик Талгар.

Последний раз он выходил на связь третьего января: позвонил маме и рассказал, что еды у тургруппы достаточно. На следующий день связь пропала.

Мать актёра обратилась в МИД РФ.

Илье Глинникову 37 лет. Он наиболее известен по роли Глеба Романенко в телесериале «Интерны».