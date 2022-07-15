Ловушка для Домогарова: зачем смотреть новый сериал «Капкан на судью» В онлайн-кинотеатре KION стартует триллер «Капкан на судью» с Александром Домогаровым и Викторией Толстогановой. Затем проект покажут на Первом канале

Фото: KION

Кадр из сериала «Капкан на судью»

15 июля в онлайн-кинотеатре KION стартовал многосерийный детективный триллер «Капкан на судью» с Александром Домогаровым и Викторией Толстогановой в главных ролях. За восемь серий создатели обещают запутать зрителя не только следственным процессом, но и семейными перипетиями членов идеальной (на первый взгляд) четы Нестеровых. Зачем стоит смотреть мини-сериал «Капкан на судью» и чего зритель в нём точно не увидит — в рецензии обозревателя NEWS.ru.

Судебная тема вкупе с детективными мотивами давно занимает режиссёров по всему миру. Зритель вспомнит как несколько экранизаций приключений самого знаменитого литературно-экранного сыщика Шерлока Холмса, так и немало телевизионных проектов про служителей Фемиды. Например, сериалы «Как избежать наказания за убийство», «Судья», «Личное дело», «Заступники» или израильский проект «Ваша честь» и два не менее успешных ремейка: американский с Брайаном Крэнстоном и российский с Олегом Меньшиковым и Алексеем Серебряковым на платформе more.tv.

«Капкан на судью» занимает своё место в ряду набирающего популярность сюжета о честном судье и его пропавшем ребёнке. Но, как того требует жанр, не всё в истории так просто, как кажется на первый взгляд.

Фото: KION Кадр из сериала «Капкан на судью»

О чём сериал «Капкан на судью»

Повествование начинается с юбилея главного героя, судьи Андрея Нестерова, которого сыграл Александр Домогаров. После очередного закрытого дела он получает необычный подарок ко дню рождения: метровую картину «Сдирание кожи с продажного судьи». А вечером во время праздничного торжества у него пропадает любимая дочь — 17-летняя Аня (Ангелина Загребина).

Профессиональное окружение судьи прекрасно знает, как важны первые 48 часов в ситуации с пропажей человека. И быстро исключив невинные причины исчезновения подростка в два часа ночи, Нестеровы с близким другом семьи, прокурором Антоном Павловым (Анатолий Петров), начинают немедленное расследование. К делу мгновенно подключают лучшего следователя, хмурого и хамоватого майора Забелина (Александр Горбатов). Вместе с юной помощницей и по совместительству любовницей (Татьяна Лялина) он намерен вскрыть все секреты примерной семьи, даже если после этого рухнет фасад благополучной жизни Нестеровых.

Зрителю быстро дают понять, что каждый из героев не без греха: кто-то берёт взятки, кто-то скрывает неприглядные подробности личной жизни, кто-то и вовсе не гнушается преступлением ради достижения цели. Жанр фильма предполагает быструю смену действий и подбрасывание новых шокирующих (а иногда и ложных) деталей. В первых же сериях выясняется, что пропажа судейской дочки — это не роковая случайность, а месть за тёмные секреты Нестерова.

Авторы задаются вопросом, что происходит с человеком, который однажды пошёл на сделку с совестью, а после этого пытается построить нормальную, гармоничную жизнь.

Меня удивило, когда я узнал, что судья в своей работе, оказывается, исходит не только из буквы закона, но и из собственных убеждений. Получается, он может осудить человека без наличия прямых доказательств, и в некоторых ситуациях это бьёт по нему же через несколько лет. Мы старались показать, что каждый из нас вне зависимости от социального статуса может быть зависим от действий и ошибок одного человека, облечённого властью, — говорит режиссёр проекта Ярослав Мочалов.

Каждая серия длится неполный час и будет выходить на платформе один раз в неделю. Постоянные зрители онлайн-кинотеаров уже привыкли к такому формату. После показа в KION «Капкан на судью» переедет на Первый канал (его гендиректор Константин Эрнст выступил одним из продюсеров проекта). Это сотрудничество во многом определяет сюжетную подачу истории.

Фото: KION Кадр из сериала «Капкан на судью»

Домогаров: это история о душевных переживаниях человека

В каждой серии вскрываются всё новые секреты жены, дочери и самого Нестерова. Зрителю постепенно подбрасывают тайны, пускают по ложному следу и предлагают самостоятельно прийти к выводам. Драматизма добавляет особый визуальный способ мышления майора Забелина, отдалённо напоминающий дедуктивный метод Холмса в цикле фильмов Гая Ричи.

Параллельно с основным делом Забелин и его команда ловят других преступников, которые могут быть причастны к пропаже девочки. Ложные следы превращают детектив в запутанный триллер. При этом авторы не настаивают на правоте одних и не обвиняют в грехах других. Они лишь наблюдают, предлагая зрителю занять ту позицию, которая ему ближе: бдительного судьи морали, скептичного следователя или крайне возбуждённого свидетеля.

За необходимую драматургию в картине отвечает давно не появлявшийся на больших экранах Александр Домогаров.

Это история о душевных переживаниях человека. Из-за определённых событий в его жизни он не находит себе места. Мой герой никак не может на них повлиять, это вне его компетенции. Он просто поставлен перед фактом и вынужден предпринимать хоть что-то, чтобы спасти близких и родных людей, — признаётся Домогаров.

По словам артиста, его главной задачей было передать «именно душевные терзания героя и то, к какой точке привести его сюжетную линию».

Если задача актёров — углубиться во внутренний мир их героев, чтобы с максимальной подлинностью передать характеры и чувства, то целью авторов проекта остаётся создание не только захватывающего сюжета, но и окружающего персонажей мира. Однако по первым трём сериям складывается впечатление, что история разворачивается в вакууме. Без проработанных второстепенных персонажей и многообразия деталей, которые должны укреплять веру зрителей в подлинность происходящего, сюжет развивается будто в стерильной реальности.

«Капкан на судью» — это качественный телевизионный продукт с интересным сюжетом и хорошими актёрскими работами. Но слабо выраженная социальная подоплёка и отсутствие прочной связи с жизненными реалиями вряд ли заставят зрителей вспомнить о сериале через десятилетия, в отличие от того же «Холмса».