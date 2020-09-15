Лидер «Справедливой России» раскритиковал новые требования «Оскара»

https://static.news.ru/photo/5a13fefa-f7f5-11ea-a3aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Libreshot

Российский политик и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с критикой новых требований Американской киноакадемии к фильмам-номинантам на «Оскар». Председатель «СР» заявил, что «они там сходят с ума» и назвал представленный список критериев нарушением прав человека и проявлением цензуры.

Ранее на сайте академии появился список новых требований, которые следует соблюсти, чтобы претендовать на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

Установлены четыре критерия, из которых минимум два должны быть выполнены, чтобы проект мог претендовать на награду. Минимум один из актёров, играющих роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. В противном случае по меньшей мере 30% всей остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических, сексуальных меньшинств или людьми с ограниченными возможностями.

Как отметил Миронов, картины, которые будут сняты с новыми нормативами киноакадемии, не смогут получить прокатное удостоверение Минкульта РФ. В противном случае, сказал политик, это будет означать поощрение российской стороной цензуры и нарушения Всеобщей декларации прав человека, согласно 27 статье каждый имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества. Лидер «СР» подчеркнул, что при установке своеобразных «квот» для киноделов ни о какой свободе говорить не приходится.

Как напомнил Миронов, в США вводится запрет на товары, при производстве которых нарушались права человека. Он предложил перенять этот опыт и не импортировать фильмы, созданные в «условиях диктата». Политик также уточнил, что на российский фильмы, номинированные на приз за «Лучший фильм на иностранном языке», новые требования не распространяются.

Пока. Что дальше будет — посмотрим. Надеюсь, здравый смысл возобладает и кинематографистам США и других стран не станут навязывать выбор, о чём им снимать картины и с кем работать, — цитирует Миронова РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, кинопродюсер Александр Роднянский поддержал новые требования, которые Американская киноакадемия планирует ввести для категории «Лучший фильм».