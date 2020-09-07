Кристофер Нолан назвал свою любимую сцену в «Доводе»

https://static.news.ru/photo/a59d22d4-f1ab-11ea-8ddd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros.

Британский и американский режиссёр Кристофер Нолан рассказал, какая сцена из фильма «Довод» у него одна из самых любимых. По его словам, это эпизод, где показаны волны, бегущие задом наперёд.

Нолан принял участие в подкасте CinemaBlend, в котором рассказал, что этот момент сняли при помощи IMAX-камер. Он объяснил, что это вид вниз с носовой части корабля, и оператору Хойте Ван Хойтему пришлось создать целую конструкцию для такого кадра.

Хойте с Райаном, нашим главным рабочим-постановщиком, нашли маленькое отверстие в носовой части судна, собрали рельсы, чтобы можно было просто выкатить камеру, и с помощью палки наклонили камеру вниз, — сказал кинематографист.

Он отметил, что раньше не осмелился бы с командой сделать это с IMAX-камерами, например, когда он только начинал использовать эту технику во время съёмок «Тёмного рыцаря».

Фильм «Довод» Кристофера Нолана возглавил российский прокат в период с 3 по 6 сентября. Картине удалось заработать 191,4 млн рублей за первые выходные, писал NEWS.ru.