Кристофер Нолан назвал свою любимую сцену в «Доводе»

Британский и американский режиссёр Кристофер Нолан рассказал, какая сцена из фильма «Довод» у него одна из самых любимых. По его словам, это эпизод, где показаны волны, бегущие задом наперёд.
Нолан
Хойте с Райаном, нашим главным рабочим-постановщиком, нашли маленькое отверстие в носовой части судна, собрали рельсы, чтобы можно было просто выкатить камеру, и с помощью палки наклонили камеру вниз, — сказал кинематографист.
Он отметил, что раньше не осмелился бы с командой сделать это с IMAX-камерами, например, когда он только начинал использовать эту технику во время съёмок «Тёмного рыцаря».
Фильм «Довод» Кристофера Нолана возглавил российский прокат в период с 3 по 6 сентября. Картине удалось заработать 191,4 млн рублей за первые выходные, писал NEWS.ru.
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