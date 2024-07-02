Конкурент «Слову пацана» про 90-е? Вышел трейлер нового фильма с Кологривым

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Никита Кологривый в фильме «Подростки. Первая любовь»

Никита Кологривый, сыгравший Кощея в «Слове пацана», появился с одной из главных ролей в новом российском фильме про 90-е «Подростки. Первая любовь», трейлер которого был опубликован 2 июля. Что известно о фильме, сможет ли он стать конкурентом «Слову пацана»?

Что за новый фильм с Никитой Кологривым

В Сети появился трейлер нового романтического фильма «Подростки. Первая любовь». Премьера назначена на 29 августа.

«Олег — старшеклассник, промышляющий вместе с друзьями мелкими кражами. Ольга — дочь военного, который контролирует каждый ее шаг. Это история о невозможности их любви в жанре увлекательного, захватывающего приключения, действие которого разворачивается в антураже лихих и фантастических 90-х — времени, сурового для одних и полного надежд для других», — сообщает кинокомпания «НМГ Кинопрокат».

Режиссером фильма стал Святослав Подгаевский, который ранее снял серию триллеров: «Пиковая Дама. Черный обряд» (2015), «Невеста» (2017), «Русалка. Озеро мертвых» (2018) и «Пищеблок» (2021). Главные роли исполнили 18-летний Алексей Онежен («Высшая мера») и 16-летняя Александра Тихонова («Пищеблок»). Кологривый играет Лешу, старшего брата главного героя.

Где еще играет Никита Кологривый

В конце июня 2024 года Кологривый впервые после СИЗО появился на телевидении: актера пригласили в «Шоу Воли» на ТНТ. В ходе передачи его попросили отыграть сценку, будто бы ему не дают роль. Актер признался, что продолжение сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» снимают без него.

«А кто меня позовет-то после этого [СИЗО]? Кощея не будет во второй части», — сообщил он.

Тем не менее Кологривого можно увидеть на экране: 24 июня «НМГ Студия» выпустила сериал «Чистые» с Федором Бондарчуком, в котором рассказывается про двух куртизанок (Диана Милютина и Софья Синицына), которые работают в нелегальном публичном доме под контролем благообразной и безжалостной Матушки. Режиссером стал Николай Хомерики. Кологривый играет роль Клопа.

Согласно данным «Кино-Театр.Ру», ожидания до выхода сериала были на высоком уровне (рейтинг 7,547 по итогам 53 голосов), однако в итоге рейтинг оказался низким (2,881 по итогам 59 голосов).

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