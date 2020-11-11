Кончаловский отдал голос в оскаровском комитете Меньшову

https://static.news.ru/photo/183a3650-2407-11eb-8836-fa163e074e61_660.jpg Владимир Меньшов Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Режиссёр Андрей Кончаловский не участвует в работе российского оскаровского комитета.

В оскаровском комитете я отдал голос своему другу Владимиру Меньшову, он им рулит, — сказал Кончаловский.

Кроме того, режиссёр отметил, что не знает, выдвинут ли его картину «Дорогие товарищи!» на «Оскар», пишет «Собеседник».

Владимир Меньшов возглавляет Российский оскаровский комитет. Эта организация выдвигает картины из РФ на престижную американскую премию.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов раскритиковал новые требования Американской киноакадемии к фильмам — номинантам на «Оскар».