Компания Warner Bros. перенесла премьеру нового «Скуби-ду» в Сеть

Кинокомпания Warner Bros. отказалась от проката нового мультфильма «Скуби-ду» в кинотеатрах. Теперь премьера состоится в онлайн-сервисах в изначально обозначенную дату 15 мая.
Студия разрешит пользователям не только аренду картины, но подписку,
По сюжету, Скуби-Ду и Шэгги были похищены. На их поиски отправляются их друзья из Корпорации «Тайна» — Фред, Вэлма и Дафни. Вместе им предстоит узнать тайну происхождения Скуби-Ду и предотвратить конец света.
Как писал NEWS.ru, финальный трейлер мультфильма вышел 5 марта. Видео доступно в дублированной версии на русском языке
Добавьте наши новости в избранные источники