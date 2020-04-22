Компания Warner Bros. перенесла премьеру нового «Скуби-ду» в Сеть

https://static.news.ru/photo/89550352-8488-11ea-b28f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros.

Кинокомпания Warner Bros. отказалась от проката нового мультфильма «Скуби-ду» в кинотеатрах. Теперь премьера состоится в онлайн-сервисах в изначально обозначенную дату 15 мая.

Студия разрешит пользователям не только аренду картины, но подписку, сообщает The Hollywood Reporter. В зависимости от выбора зрителя, стоимость просмотра будет отличаться.

По сюжету, Скуби-Ду и Шэгги были похищены. На их поиски отправляются их друзья из Корпорации «Тайна» — Фред, Вэлма и Дафни. Вместе им предстоит узнать тайну происхождения Скуби-Ду и предотвратить конец света.

Как писал NEWS.ru, финальный трейлер мультфильма вышел 5 марта. Видео доступно в дублированной версии на русском языке