Кинокомпания Warner Bros. опубликовала финальный трейлер мультфильма «Скуби-Ду». Видео доступно в дублированной версии на русском языке.
По сюжету, Скуби-Ду и Шэгги были похищены. На их поиски отправляются их друзья из Корпорации «Тайна» — Фред, Вэлма и Дафни. Вместе им предстоит узнать тайну происхождения Скуби-Ду и предотвратить конец света.
Новая лента расскажет о становлении команды разоблачителей сверхъестественных явлений. Это первый полнометражный анимационный фильм о Скуби-Ду. Выходи в прокат намечен на 14 мая.
Как писал NEWS.ru, первый трейлер мультфильма компания Warner Bros. опубликовала в ноябре 2019 года.
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