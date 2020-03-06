https://static.news.ru/photo/5064253c-5fb2-11ea-b9d7-fa163e074e61_660.jpg Кадр из мультфильма «Скуби-Ду» Фото: Warner Bros.

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала финальный трейлер мультфильма «Скуби-Ду». Видео доступно в дублированной версии на русском языке.

По сюжету, Скуби-Ду и Шэгги были похищены. На их поиски отправляются их друзья из Корпорации «Тайна» — Фред, Вэлма и Дафни. Вместе им предстоит узнать тайну происхождения Скуби-Ду и предотвратить конец света.

Новая лента расскажет о становлении команды разоблачителей сверхъестественных явлений. Это первый полнометражный анимационный фильм о Скуби-Ду. Выходи в прокат намечен на 14 мая.

Как писал NEWS.ru, первый трейлер мультфильма компания Warner Bros. опубликовала в ноябре 2019 года.