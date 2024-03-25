Кологривый лишился роли Жириновского «из-за поведения» Regions: кастинг на роль Жириновского возобновят после ареста Кологривого

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Кастинг на роль Владимира Жириновского в биографическом фильме о лидере ЛДПР решили возобновить после ареста актера Никиты Кологривого из-за дебоша, который он устроил в новосибирском баре, сообщает портал Regions со ссылкой на бизнесмена и владельца усадьбы Гребнево Андрея Ковалева, в которой должны были проходить съемки картины. По словам собеседника, артист «зазвездился» из-за резко свалившейся на него славы.

Да, в этом году планировались съемки фильма. Но из-за поведения актера, отобранного на главную роль, процесс затормозился. Сейчас будет объявлен новый кастинг, — сказал Ковалев.

Предприниматель подчеркнул, что роль политика сложная. Его должен сыграть профессионал, обладающий похожими чертами лица и манерами, добавил Ковалев.

В феврале профайлер Денис Давыдов в беседе с NEWS.ru назвал имена актеров, которые, помимо Кологривого, могли бы сыграть Жириновского в молодые годы политика. По его мнению, на эту роль подошли бы артисты Юрий Борисов, Александр Головин, Дмитрий Шевченко, Сергей Юшкевич, Александр Яценко и Павел Деревянко.

Говоря о Деревянко, эксперт указал, что тот «такой же, по-хорошему, псих», каким был политик. И, несмотря на несовпадение по внешнему типажу, они легко могут совпасть по внутреннему драматизму и драйву, констатировал спикер.