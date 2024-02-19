Названы звезды, которые могли бы заменить Кологривого в роли Жириновского Профайлер Давыдов: молодого Жириновского мог бы сыграть Александр Головин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского в его молодые годы могли бы сыграть актеры Юра Борисов или Александр Головин, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал профайлер Денис Давыдов. До этого стало известно, что роль умершего главы ЛДПР сыграет актер Никита Кологривый. При этом для роли возрастного политика эксперт предложил сразу четыре варианта.

Борисов хороший артист. Но мне кажется, что такого характера — противоречивый, аналитичный — и роли человека, оказавшего влияние на современную историю России, ему не хватает, — предположил профайлер.

Что касается Александра Головина, то здесь, по мнению Давыдова, могла бы получиться «сильная и крутая роль через преодоление».

Для воплощения образа политика в зрелые годы Давыдов предложил, в частности, рассмотреть кандидатуру Дмитрия Шевченко. Эксперт отметил, что в фильмографии актера масса самых разнообразных ролей и он имеет большой жизненный опыт.

Фильмография от генерала до сутенера, от хирурга до скульптора. Человек упорства и с желанием познавать мир, и кругозором — объездил полмира на мотоцикле от Европы до Африки. Мгновенно способен дать выплеск эмоциям. И все основные трансформации СССР в СНГ прожил лично. Думаю, если бы роль заинтересовала, было бы чем поделиться со зрителем и удивить, — сказал эксперт.

Еще варианты — Сергей Юшкевич и Александр Яценко. Давыдов отметил у первого «внутренний стержень, как у Жириновского». А вот второй мог бы «примерить» ценностные характеристики Жириновского и показать различие граней характера: на людях в публичном поле и с близкими, считает профайлер.

Кроме того, в роли Жириновского Давыдов увидел Павла Деревянко. Эксперт указал, что тот «такой же, по-хорошему, псих», каким был политик. И, несмотря на несовпадение по внешнему типажу, они легко могут совпасть по внутреннему драматизму и драйву, резюмировал собеседник NEWS.ru.

Ранее Никита Кологривый сообщил, что он сыграет роль умершего лидера ЛДПР Владимира Жириновского в фильме-байопике о жизни политика. По словам актера, он договорился об участии в проекте на встрече с председателем либерал-демократов Леонидом Слуцким.