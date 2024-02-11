Кодзима раскрыл, будет ли сотрудничать с Голливудом Кодзима признал, что отклоняет много предложений поработать в Голливуде

Фото: Christoph Hardt/Global Look Press

Хидео Кодзима

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима признал, что получает множество предложений поработать над фильмами в Голливуде, однако отказывается от них. По словам разработчика Metal Gear Solid и Death Stranding, его проекты мало чем отличаются от кино. Кроме того, как подчеркнул Кодзима в эфире HideoTube, работа в собственной компании не позволяет уехать на длительное время в США.

Я получаю много предложений из Голливуда о создании фильмов, но я всегда их отклонял. Это потому, что теперь у меня есть своя компания. Я не могу уехать на 1 или 2 года, чтобы снять фильм, потому что компания развалится. Я оказался в сложной ситуации, — сказал Кодзима.

Геймдизайнер отметил, что обсуждал ситуацию с режиссером Гильермо дель Торо, и он посоветовал «продолжать в том же духе», так как работы Кодзимы — «это уже фильм».

Его слова спасли меня. И поскольку мы будем работать со многими авторами в индустрии, в результате получится игра, которая будет не слишком отличаться от фильмов, — заключил разработчик.

Ранее стало известно, что китайская компания Tencent Holdings купила у японского разработчика FromSoftware лицензию на игру Elden Ring и готовит ее бесплатную адаптацию для смартфонов. Права были куплены еще в 2022 году, с того момента компания сформировала команду из нескольких десятков человек для работы над игрой.