Любимая игра Илона Маска может появиться на телефонах Reuters: Tencent готовит бесплатную Elden Ring для телефонов

Фото: FromSoftware

Elden Ring

Китайская компания Tencent Holdings купила у японского разработчика FromSoftware лицензию на игру Elden Ring и готовит ее бесплатную адаптацию для смартфонов, сообщает Reuters. Права были куплены еще в 2022 году, с того момента компания сформировала команду из нескольких десятков человек для работы над игрой.

Elden Ring была разработана совместно с автором «Игры престолов» Джорджем Мартином и опытным игровым дизайнером Хидетакой Миядзаки и представляет игру в жанре экшен, в которой нужно сражаться с мифическими монстрами в фантастическом мире. Среди поклонников игры американский миллиардер Илон Маск.

Выпущенная в 2022 году игра за первый год была продана тиражом около 20 миллионов копий, что сделало ее второй самой продаваемой игрой в мире за год. Elden Ring задумывалась как игра премиум-класса, с фиксированной ценой, но Tencent, по данным Reuters, хочет сделать ее бесплатной, но со встроенными покупками, похожей на популярную игру Genshin Impact.

Ранее в Сеть просочился трейлер демо-версии игры Final Fantasy VII Rebirth. В описании указано, что игроки получат доступ к эпизоду «Нибельхейм» и смогут примерить на себя роль Клауда или Сефирота.