Кира Найтли заявила, что не будет сниматься голой у режиссёров-мужчин

https://static.news.ru/photo/1d4a4b08-5e13-11eb-8e66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fox Searchlight Pictures/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Голливудская кинозвезда из Великобритании Кира Найтли заявила, что больше не будет сниматься обнажённой в картинах, если режиссёром окажется мужчина.

Подобные эпизоды, заметила актриса, заставляют её чувствовать себя крайне некомфортно. Однако сняться у женщины в голом виде Найтли готова. Этот фильм, по её словам, должен быть о материнстве или изменениях тела.

Мне не по себе изображать обнажённых женщин в кино с точки зрения мужчин, — приводит слова артистки The Sun.

В фильме «Телохранитель», в котором Найтли сыграла вместе с Коллином Фареллом, её героиня — актриса, переживающая депрессию после изнасилования со стороны влиятельного человека из кинобизнеса. В одном из монологов она сокрушается на тему того, что многие мужчины-режиссёры придумывают откровенные сцены с участием женщин для удовлетворения личных фантазий.

Несколько лет сама Найтли говорила, что хотела покинуть Голливуд, пока не поборола посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Как передавал NEWS.ru, актриса ещё в прошлом году сказала, что вряд ли ещё когда-нибудь будет сниматься обнажённой.

Рассуждая на эту тему серьёзно, она заявила, что больше не хочет показывать своё обнажённое тело, так как ей уже больше 30 лет, а время, когда она позволяла себе такие съёмки, осталось позади. По словам актрисы, сейчас у неё две дочери, которые вряд ли оценят такие поступки мамы.