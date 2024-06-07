Кинопродюсер рассказал о работе с Петросяном над фильмом «Манюня» Кинопродюсер Андреасян: Петросян предстает умным и начитанным человеком

Фото: «Кинокомпания братьев Андреасян»

Кадр из фильма «Манюня: Приключения в Москве»

Юморист Евгений Петросян очень обаятельно сыграл в фильме «Манюня: Приключения в Москве», рассказал в программе «ОК на связи!» в социальной сети Одноклассники кинопродюсер и актер Сарик Андреасян. По его словам, артист быстро адаптировался к съемочной площадке, несмотря на то что это была его первая роль в кино.

За неделю до съемок я ему набрал, потому что это вот знаешь, такая «Эврика». Я ему набрал, говорю: «Евгений Ваганович, вот прям вот вы. Это должны сделать вы». Мы выслали сценарий, там уже примерки и так далее. Обаяли. Для нас большое счастье, что он с нами, потому что мне кажется, что это вообще невероятный успех. И это первая, действительно это первая роль в кино. То есть это звучит странно — при всей его популярности и так далее — но вот… И мне кажется, очень достойно, очень обаятельно сделано, — отметил Андреасян.

Фото: Пресс-служба Одноклассники Сарик Андреасян

Режиссер добавил, что познакомился с Петросяном после случайного комментария в социальных сетях, который тот оставил под постом актера.

Петросян ранее рассказал, что в детстве увлекался процессом создания фотографии и имел фотоаппарат. По его словам, несмотря на юный возраст, он самостоятельно учился искусству фотографии. Он добавил, что до сих пор хранит снимки, сделанные десятилетия назад.