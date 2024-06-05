Петросян раскрыл, чем увлекался в детстве Петросян признался, что в детстве увлекался фотографией

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Евгений Петросян

Юморист Евгений Петросян поделился с Пятым каналом, что в детстве увлекался фотографией. Он отметил, что у него в шесть-семь лет был фотоаппарат.

Вы знаете, у меня фотоаппарат был в шесть-семь лет. И у меня до сих пор эти фотокарточки. Я сам проявлял пленки, сам печатал фотографии. Я все сам, сам начал этим заниматься, — рассказал Петросян.

Несмотря на юный возраст, он самостоятельно учился искусству фотографии, отметил артист. По его словам, интерес и стремление были сильнее страха перед неизвестностью, поэтому он начал заниматься этим творчеством. Кроме того, Петросян до сих пор хранит фотографии, которые сделал много лет назад.

Ранее Петросян рассказал, что режиссер Леонид Гайдай предложил ему роль Шурика в фильме «Операция „Ы“». Он отметил, что Гайдай видел именно его в этой роли, несмотря на то что тогда ему было всего 19 лет. Он пояснил, что по возрасту он больше подходил для этой роли, чем актер Александр Демьяненко, который был старше на 10 лет. Однако в итоге роль Шурика все же досталась не ему.

До этого артист заявил, что его четырехлетний сын Ваган растет очень театральным человеком. По его словам, ребенок учит своих сверстников, как вести себя в театре.