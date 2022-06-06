Кай Гетц сыграет юного Майора Грома в новой части российского блокбастера

Фото: kaygetz/vk.com

Кай Гетц

Актер Кай Гетц сыграет юного майора Игоря Грома в новой части российского блокбастера «Майор Гром: Трудное детство». Помимо этого, в съемочную команду также вошли Владимир Яганов, Сергей Марин и Алексей Ведерников, пишет «Газета.Ru».

Актеры Кай Гетц, Владимир Яганов, Сергей Марин и Алексей Ведерников вошли в актерский состав фильма «Трудное детство», приквела блокбастера «Майор Гром: Чумной Доктор», — сообщает издание.

Сюжет приквела рассказывает о детстве главного героя франшизы — будущего майора полиции Игоря Грома. Владимир Яганов исполнит роль друга протагониста, Сергей Марин сыграет отца, майора Константина Грома, а Алексей Ведерников перевоплотится в будущего начальника отдела полиции Прокопенко. Премьера фильма режиссера Олега Трофима «Майор Гром: Трудное детство» запланирована на грядущую зиму.

Ранее главный редактор комиксов Bubble и один из авторов «Майора Грома» Роман Котков оценил возможность создать героя-бисексуала. Он также добавил, что американское издательство DC Comics, выпускающее комиксы про Кларка Кента (Супермена), апеллирует к новой аудитории, делая сына культового персонажа — Джонатана Кента — бисексуалом.