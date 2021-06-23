Йоханссон снимется в ленте «Башня ужаса» про аттракцион Диснейленда

Американская актриса Скарлетт Йоханссон снимется в ленте «Башня ужаса» про одноимённый аттракцион Диснейленда. Проектом занимается студия Disney, передаёт издание Collider.

Артистка станет и продюсером фильма, сценарий подготовит Джош Кули, работавший над мультфильмами Disney «Головоломка» и «Вверх». Режиссёра пока не выбрали .

Аттракцион, в свою очередь, основан на телесериале «Сумеречная зона». Он представляет собой отель 1930-х, где в Хеллоуин исчезли пять человек. Гостей резко спускают и поднимают на лифте гостиницы. В 1997-м состоялась премьера телефильма «Башня ужаса», основанного на том же развлечении. В проекте приняли участие Стив Гуттенберг и Кирстен Данст.

Накануне Майк Рейсс, сценарист и продюсер многосерийного мультфильма «Симпсоны», раскрыл, что шоу, выходящее с 1989 года, может «стать вечным». По его словам, культовый проект имеет все шансы транслироваться много лет, а может, и бесконечно долго.

Ранее сообщалось, что Disney объявила о выходе нового мультсериала про приключения бурундуков Чипа и Дейла. Шоу называется Chip 'n' Dale: Park Life («Чип и Дейл: Жизнь в парке»). Премьера первого выпуска запланирована на 28 июля.