Иван Дорн чуть не взорвался на съёмках «Петровых в гриппе»

Сегодня, 13 июля, актрисы Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд представили на Каннском кинофестивале фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Подробности съёмок — в частности, про эпизод, когда певец Иван Дорн чуть не взорвался прямо в кадре, режиссёр рассказал на пресс-конференции. Общение с журналистами прошло в режиме видеосвязи из-за действующего в отношении Серебренникова запрета на выезд за границу. Об этом сообщает ТАСС.

Я больше не под домашним арестом, ситуация уже лучше. Раньше я бы не смог участвовать в пресс-конференции даже в телевизионном формате, а сейчас могу, — сказал режиссёр.

Серебренников отметил метафоричность «Петровых в гриппе», но признался, что «начал снимать фильм ещё до того, как кто-то произнес слово «пандемия».

Что же касается жанров абсурда и сюрреализма, то это все родовые свойства русской культуры и нашей жизни. Мы чувствуем себя в этом достаточно комфортно, мы к этому привыкли. И тот праздник абсурда, который случился в пандемию, для нас даже как-то привычен, — считает режиссёр.

Кирилл Серебренников добавил: важной составляющей фильма стала музыка, которую исполнили друзья режиссёра из Гоголь-центра, который он возглавлял до недавнего времени.

Но певец Иван Дорн, принявший участие в фильме, на этот раз не спел в нем, и это один из парадоксов русской жизни, — сказал Серебренников.

Режиссёр упомянул эпизод, который случился с Иваном Дорном в первый же съёмочный день и чуть не закончился несчастным случаем.

Ивану Дорну то ли забыли сказать, то ли он не понял, что надо выйти из павильона перед тем, как там происходит взрыв. И он там остался. Мы с трудом его оттуда вытащили, потому что всё бы взорвалось вместе с ним, — пояснил Серебренников.

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