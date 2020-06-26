Hulu представит сериал по дебютному роману Салли Руни

Стриминговый сервис Hulu выпустит сериал, основанный на дебютном романе ирландской писательницы Салли Руни «Беседы с друзьями». В производство будут запущены 12 эпизодов.
Проект расскажет о двух студентках колледжа в Дублине, которые завязывают странные отношения с пожилыми супругами. Их действия приводят к образованию пары любовных треугольников, что приводит к неожиданным последствиям,
Сериал будет вторым совместным проектом онлайн-платформы и Руни. Ранее был выпущен сериал «Нормальные люди», также созданный по её роману.
Режиссёр Леонард Абрахамсон и сценаристка Элис Бирч, работавшие над «Нормальными» людьми теперь займутся «Беседами с друзьями». О сроках начала съёмок пока что неизвестно.
Ранее Hulu опубликовал тизер четвёртого сезона сериала «Рассказ служанки». Проект основан на одноимённом романе канадской писательницы Маргарет Этвуд, писал NEWS.ru.
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