«Холоп-3»: когда выйдет, вернутся ли к съемкам Бикович и Охлобыстин

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В России летом начнутся съемки третьей части одной из самых успешных комедийных картин «Холоп». О чем будет новый фильм, когда он выйдет, вернется ли Милош Бикович к своей роли?

О чем будет «Холоп-3»

Первая часть рассказывала о сыне олигарха Грише, избалованном и наглом юноше, постоянно проводящем свое время в ночных клубах, потребительски относящемся к девушкам и привыкшем к полной безнаказанности. После того как юноша сбил на своем автомобиле попытавшегося его задержать полицейского, родитель осознает, что его сын живет в полной уверенности, что родственники «отмажут» его от любого преступления. Олигарх в отчаянии начинает искать способ повлиять на сына и обращается к телепродюсеру Анастасии, с которой бизнесмен состоит в близких отношениях. Женщина предлагает избраннику обратиться к ее бывшему мужу -- эксцентричному психологу Леве, чьи неординарные методы практически всегда дают гарантированный результат.

Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Холоп»

Вторая часть рассказывала о перевоспитании мажорки. Богатую и избалованную Катю отправили в XIX век, чтобы она превратилась в скромную девушку. Героиня способна сесть пьяной за руль, нахамить людям и зачастую остается безнаказанной. Мама Кати закрыла глаза на выходки дочери и «отмазывала» ту от проблем с законом. Однако бывший мажор Гриша отправил Катю на перевоспитание в деревню, поскольку остро реагирует на любую несправедливость после событий первого фильма. При этом вскоре он оказывается в другой локации вместе с новой знакомой.

Кассовые сборы «Холопа-2» побили рекорды в новогодние праздники, лента заработала один миллиард рублей за первые три дня проката. Первой части также удалось собрать более миллиарда рублей.

События третьей части будут также затрагивать тему перерождения личности, ее перевоспитания. Шоураннеры приоткрыли завесу тайны и рассказали, что в этот раз главными героями будут не отдельные обеспеченные юноша или девушка, а целая семья мажоров. Создатели ленты отметили, что такое решение было принято, поскольку «все повзрослели», намекая на новый статус Милоша Биковича — в начале года он стал отцом.

«В этот раз мы решили взяться не за мальчиков и девочек, а за всю семью сразу, потому что мы все повзрослели», — отметил режиссер «Холопа» Клим Шипенко.

Режиссер и продюсеры пообещали сохранить «атмосферу веселья», однако отметили, что в ленте будут подниматься и серьезные вопросы.

Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Холоп-2»

«Семейные ценности, которые мы закладываем в своем третьем фильме, еще больше способствуют нашему единению. Несмотря на веселое действо на экране, мы хотим затрагивать серьезные вопросы», — добавил режиссер.

Какие актеры сыграют в «Холопе-3»

Помимо Милоша Биковича к своим ролям вернутся артисты, игравшие в прошлых частях «Холопа» и полюбившиеся зрителям. В их числе Аглая Тарасова, Александр Самойленко, Мария Миронова, Иван Охлобыстин и Ольга Дибцева. Имена актеров, которые исполнят роли новых героев, пока не раскрываются.

Когда выйдет «Холоп-3»

По словам продюсера Дениса Жалинского, съемки картины должны начаться в конце лета, а сама картина выйдет в 2025 году. Шипенко отметил, что премьеру стоит ждать в конце января будущего года.

«Мы хотим войти в процесс в конце лета этого года и ставим себя амбициозную задачу успеть выйти в прокат в конце января 2025 года. Мы считаем, что успешную франшизу стоит развивать, потому что зритель ждет ее и высказывает восторженные отклики», — объяснил Шипенко.

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