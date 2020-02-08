Как и предсказывали букмекеры, награда Академии досталась Хоакину Фениксу, сыгравшему Джокера в одноимённом фильме.
В своей благодарственной речи актёр не смог сдержать эмоций. Он вспомнил слова своего брата (вероятно, Ривера Феникса — NEWS.ru), который сказал однажды: «Беги за спасением с любовью, а мир последует за тобой».
Также Хильдур Гуднадоуттир стала лауреатом премии как лучший композитор, она работала над фильмом «Джокер».
NEWS.ru проводит текстовую трансляцию церемонии вручения наград Киноакадемии.
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