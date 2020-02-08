https://static.news.ru/photo/1c4dc9c4-4bbc-11ea-87ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Moneyyy_ish

Как и предсказывали букмекеры, награда Академии досталась Хоакину Фениксу, сыгравшему Джокера в одноимённом фильме.

В своей благодарственной речи актёр не смог сдержать эмоций. Он вспомнил слова своего брата (вероятно, Ривера Феникса — NEWS.ru), который сказал однажды: «Беги за спасением с любовью, а мир последует за тобой».

Также Хильдур Гуднадоуттир стала лауреатом премии как лучший композитор, она работала над фильмом «Джокер».

NEWS.ru проводит текстовую трансляцию церемонии вручения наград Киноакадемии.