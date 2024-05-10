Хабенский рассказал, как его накрыла звездная болезнь Актер Хабенский признался, что страдал от звездной болезни после «Убойной силы»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Хабенский

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский признался, что страдал от звездной болезни после успеха сериала «Убойная сила». В интервью для «7Дней.ру» актер заявил, что к людям, которые попали в зону большого внимания зрителей, нужно подходить очень аккуратно. По его словам, иногда такие артисты начинают вести себя по-другому, такие моменты им могут помочь пережить близкие друзья.

Очень аккуратно нужно подходить к людям, которые попали в зону внимания зрителей и начинают себя вести по-другому вплоть до походки. После «Убойной силы» на себе это ощутил. У меня есть друзья, которые спокойно и беспощадно констатировали мои стадии звездной болезни. Как-то раз зашли в магазин, <...> старший товарищ посмотрел на собаку, которая, видимо, ждала от нас колбасу, и сказал мне: «Узнала, узнала». Друзья помогают такие моменты пережить. Поэтому все прошло само собой, — сказал Хабенский.

Он добавил, что все начинающие артисты мечтают о драматичных ролях. Однако, как считает Хабенский, молодым актерам не нужно гнаться за такими работами, а лучше спокойно «хулиганить», пока есть такая возможность. Как отметил артист, одной из составляющих его профессии является узнаваемость, что это важно для самочувствия.

Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что когда человек неожиданно получает популярность, то у него включается звездная болезнь, это и произошло со звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никитой Кологривым. По его мнению, именно поэтому артист начал судить великих и считать себя лучше, чем они. Специалист считает, что Кологривому необходимо услышать мнение коллег, которые погасят звезду, тогда он принесет пользу кинематографу.