«Нарциссизм под алкоголем»: психиатр объяснил звездную болезнь Кологривого Психиатр Шуров объяснил поступки Кологривого звездной болезнью и «суперстатусом»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Когда человек неожиданно получает популярность, то у него включается звездная болезнь, это и произошло с Никитой Кологривым, заявил в беседе с NEWS.ru психиатр и нарколог Василий Шуров. По его словам, именно поэтому актер начал судить великих и считать себя лучше, чем они. Поведение Кологривого говорит о том, что он искренне в это верит, добавил эксперт.

К сожалению, такое случается. Когда человек неожиданно получает популярность на ровном месте, у него включается звездная болезнь. Он начинает судить великих и считает, что он равновеликий и более крутой, чем Смоктуновский, Абдулов. Вначале я думал, что это просто хайп. Человек специально привлекает к себе внимание, но, к сожалению, я убедился, что он считает это искренне. А дальше соответствующее поведение. Он уже звезда, у него суперстатус, может себе позволить гораздо больше, чем другие, — заявил Шуров.

Однако жизнь потихоньку дает актеру обратную связь и происходит это очень своевременно, добавил эксперт. Ему необходимо мнение коллег, которые погасят звезду, тогда он принесет пользу кинематографу, считает психиатр.

Плюс там определенный нарциссизм, который под алкоголем вышел из берегов, — заключил Шуров.

Ранее стало известно, что Кологривый был помещен в спецприемник. В отношении артиста составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве после того, как он нарушил порядок в ресторане Новосибирска. Кологривый пробудет в спецприемнике до решения суда.