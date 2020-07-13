Готовится к выходу документалка о расследовании, вдохновившем «Твин Пикс»

Компания Metabook Entertainment готовит к выпуску документальный фильм о расследовании убийства, вдохновившем американского режиссёра Дэвида Линча на создание сериала «Твин Пикс».
Картина расскажет об гибели 20-летней Хэйзел Дрю в 1908 году, тело которой было обнаружено неподалеку от городка Сэнд-Лейк,
Авторы проекта Дэвид Бушман и Марк Гивенс расследуют «секреты, коррупцию и особенности гендерной политики, которые сообщество маленького города пыталось укрыть». Работа получила название «Блондинка, красивая, мёртвая: Тайна убийства, вдохновившая „Твин Пикс“».
Кроме того, в дополнение к документалке выйдет книга с таким же названием. Согласно Dazed, она
В декабре студия Collider Games опубликовала трейлер VR-игры по мотивам «Твин Пикс». В ней доступны главные локации сериала — Красная комната, роща Гластонбери и полицейский участок, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен