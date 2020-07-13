Готовится к выходу документалка о расследовании, вдохновившем «Твин Пикс»

https://static.news.ru/photo/2a133768-c512-11ea-a233-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из сериала «Твин Пикс»/kinopoisk.ru

Компания Metabook Entertainment готовит к выпуску документальный фильм о расследовании убийства, вдохновившем американского режиссёра Дэвида Линча на создание сериала «Твин Пикс».

Картина расскажет об гибели 20-летней Хэйзел Дрю в 1908 году, тело которой было обнаружено неподалеку от городка Сэнд-Лейк, сообщает MovieMaker. Девушка послужила прообразом Лоры Палмер из сериала Линча.

Авторы проекта Дэвид Бушман и Марк Гивенс расследуют «секреты, коррупцию и особенности гендерной политики, которые сообщество маленького города пыталось укрыть». Работа получила название «Блондинка, красивая, мёртвая: Тайна убийства, вдохновившая „Твин Пикс“».

Кроме того, в дополнение к документалке выйдет книга с таким же названием. Согласно Dazed, она выйдет зимой 2021 года и получит предисловие от Марка Фроста, сценариста художественного сериала.

В декабре студия Collider Games опубликовала трейлер VR-игры по мотивам «Твин Пикс». В ней доступны главные локации сериала — Красная комната, роща Гластонбери и полицейский участок, писал NEWS.ru.