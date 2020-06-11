Эротическая драма «365 дней» стала самой популярной на Netflix

https://static.news.ru/photo/7aaeb420-abdd-11ea-84ed-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «365 дней» Фото: imdb.com

Фильм «365 дней» режиссёра Барбары Бяловас стал лидером по просмотрам на стриминговом сервисе Netflix. Эротическую драму называют польской версией кинохита «50 оттенков серого».

Своей популярностью лента обязана не только откровенному содержанию, но и челленджу пользователей социальной сети TikTok, сообщает IndieWire. Участники акции выкладывают ролики, в которых показывают своею реакцию на сцены секса.

Картина «365 дней», появившаяся в онлайн-кинотеатре 7 июня, снята по одноимённой книге Бланки Липинской. Главный герой, один из сицилийских мафиози Массимо Торричелли, похищает девушку Лауру Бель во время её путешествия по Италии и даёт ей 365 дней на то, чтобы она полюбила его.

Как писал NEWS.ru, в апреле проект Netflix, документальный сериал «Король тигров: Убийство, хаос и безумие», собрал за первые десять дней после выхода 34,3 млн просмотров.