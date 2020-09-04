Джейсон Стэйтем снова снимется в фильме Гая Ричи

Британский актёр Джейсон Стейтем снова объединит силы с режиссёром Гаем Ричи. Актёр снимется в шпионском триллере кинематографиста «Пять глаз».
Картина рассказывает об агенте разведывательной службе Великобритании Ми-6, которого нанимает альянс «Пять глаз». Героя посылают предотвратить сделку по продаже нового смертоносного оружия, угрожающее нарушить мировой порядок,
Сценарий написали Айван Эткинсон и Марн Дэвис. Текст впоследствии доработал сам Ричи. Съёмки начнутся в Европе в октябре.
Ранее Гай Ричи выступил автором инициативы по борьбе за расовое разнообразие. Программа Set Access направлена на поддержку работников творческих профессий путём предоставления оплачиваемых стажировок, писал NEWS.ru.
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