Джейсон Стэйтем снова снимется в фильме Гая Ричи

https://static.news.ru/photo/cd2863ba-ee93-11ea-9ba3-fa163e074e61_660.jpg Джейсон Стейтем Фото: Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Британский актёр Джейсон Стейтем снова объединит силы с режиссёром Гаем Ричи. Актёр снимется в шпионском триллере кинематографиста «Пять глаз».

Картина рассказывает об агенте разведывательной службе Великобритании Ми-6, которого нанимает альянс «Пять глаз». Героя посылают предотвратить сделку по продаже нового смертоносного оружия, угрожающее нарушить мировой порядок, сообщает Deadline.

Сценарий написали Айван Эткинсон и Марн Дэвис. Текст впоследствии доработал сам Ричи. Съёмки начнутся в Европе в октябре.

Ранее Гай Ричи выступил автором инициативы по борьбе за расовое разнообразие. Программа Set Access направлена на поддержку работников творческих профессий путём предоставления оплачиваемых стажировок, писал NEWS.ru.